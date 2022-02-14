هيفاء وهبي بإطلالة ساحرة في عيد الحب.

كتب امير فتحي في الاثنين 14 فبراير 2022 08:43 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​ متابعيها مجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها وذلك بمناسبة عيد الحب الذي يصادف اليوم الاثنين 14 شباط / فبراير 2022.

وظهرت هيفاء وهبي في الصور، التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، بإطلالة مميزة مرتدية فستانا من قماش الشيفون باللون الزهري قصير ومطرز مغطى بالريش، ما أظهر ذوقها الرفيع وأناقتها، وحذاء أنيق بكعب،

واعتمدت هيفاء وهبي على مكياج أظهر جمال ملامحها كما وأطلت بتسريحة شعر إختارت فيها اللون الأسود.

وعلقت هيفاء وهبي على الصور كاتبة: “مليئة بالحب والفرح”.

وقد لاقت الصور اعجاب عشرات الالاف من متابعي هيفاء وهبي كما انهالت التعليقات التي تغزلت بجمالها.