شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن مدين: أتعاون مع الهضبة وصابر الرباعى وفضل شاكر فى عدة أغانٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الملحن مدين في تصريحات لـ"الخليج 365" عن سعادته بنجاحاته الأخيرة مع كبار النجوم في مصر والوطن العربى في أغانيهم منهم الهضبة عمرو دياب وحماقى وغيرهم، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عددًا من المفاجآت مع كبار النجوم أيضًا منهم الهضبة وصابر الرباعى وديانا حداد وفضل شاكر ودياب وغيرهم.

وكانت آخر أعمال الملحن مدين أغنية "ورحمة قلبى" مع المطرب صابر الرباعى وتقول كلماتها :

هو عشان أنا قلبي طيب تجرحوني

وأشتريكم وإنتم ببلاش بتبعوني

هو عشان أنا قلبي طيب تجرحوني

وأشتريكم وإنتم ببلاش بتبعوني

الأسية ما كانش ليها مكان في قلبي

وإنتم باللي عملتوا فيَّ قسيتوني

طب ورحمة قلبي اللي مات النهار ده

لأبقى حد ثاني ما فيهوش أي رحمة

طب ورحمة قلبي اللي مات النهار ده

لأبقى حد ثاني ما فيهوش أي رحمة

مش حيصعب عليّ أي حد ثاني

والغلط على نفسي ثاني عمري ما أرضى

طب ورحمة قلبي اللي مات النهار ده

لأبقى حد ثاني ما فيهوش أي رحمة

مش هيصعب عليّ أي حد ثاني

والغلط على نفسي ثاني عمري ما أرضى

مش حكبَّر عقلي ثاني ومش هسامح

مش حجامل حد لأ أنا هبقى جارح

مش حكبَّر عقلي ثاني ومش هسامح

مش حجامل حد لأ أنا هبقى جارح

خلاص كفاية دي البداية صدقوني

مش إنتم عايزني كده أنا يلاه رايح

طب ورحمة قلبي اللي مات النهار ده اللي مات النهار ده

لأبقى حد ثاني ما فيهوش أي رحمة

طب، طب ورحمة قلبي اللي مات النهار ده

لأبقى حد ثاني ما فيهوش أي رحمة

مش حيصعب عليّ أي حد ثاني

والغلط على نفسي ثاني عمري ما أرضى

طب ورحمة قلبي اللي مات النهار ده اللي مات النهار ده

لأبقى حد ثاني ما فيهوش أي رحمة

مش هيصعب عليّ أي حد ثاني

والغلط على نفسي ثاني عمري ما أرضى

وتعاون الملحن مدين في مشواره الغنائى مع عدد من النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقى واليسا واصالة وشيرين ودينا حداد وساموزين وصابر الرباعى وغيرهم .