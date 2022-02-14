إيناس عزالدين تخضع لجلسة تصوير احتفالا بالفلانتين: من الصعب طرد حب استعمر قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة إيناس عزالدين، لجلسة تصوير جديدة، خطفت من خلالها الأنظار، تزامنا مع احتفالات عيد الحب.

ونشرت إيناس الصور، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "من السهل تطرد جيشا استعمر وطنك، ولكن من الصعب أن تطرد حبا استعمر قلبك".

من ناحية أخرى، تعيش إيناس عزالدين، حالة من النشاط والانتعاش الفني خاصة بعد تعاقدها على عدة أعمال درامية للموسم الجديد، ومن المقرر البدء في تصويرها خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال إيناس عزالدين، كان مسلسل "سلسال الدم" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته الفنانة عبلة كامل ومنة فضالي ورياض الخولي، ومن إخراج مصطفى الشال وتأليف مجدي صابر، بالإضافة إلى مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد أمين، ﺗﺄﻟﻴﻒ مجدي صابر، بطولة جمال سليمان، صابرين، ياسر فرج، هنادي مهنا، أحمد صفوت.