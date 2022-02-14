أنغام تهنئ أحلام بعيد ميلادها "أجدع ست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة أنغام، صديقتها الفنانة أحلام بعيد ميلادها، الموافق أمس 13 فبراير الجاري.

ونشرت أنغام صورة لأحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "عيد ميلاد صاحبتي وحبيبتي وأجمل قلب وأجدع ست، عقبال مية سنة في صحة ونجاح، بحبك".

ومن ناحية أخرى أحيت أنغام حفلا غنائيًا بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

وتحيي الفنانة أنغام مساء يوم الجمعة الموافق 25 فبراير الجاري، حفلًا غنائيا في تمام الساعة الثامنة مساء في قصر عابدين، في إطار الاحتفال بعيد الحب.

وتحتفي أنغام بأجواء عيد الحب في شهر الرومانسية فبراير مع جمهورها بالقاهرة بحفل غنائي داخل باحة قصر عابدين التاريخي، وتقدم خلاله وجبة دسمة من أغانيها العاطفية، القديمة والجديدة، منها "حالة خاصة جدا" و"سيدي وصالك" و"أساميك الكتيرة" و"أكتبلك تعهد" وأغنيتها الأخيرة "هتشتاقوا".

ومن أبرز الأغاني التي تقدمها أنغام في حفلها القادم "حالة خاصة جدا، مهزومة، أكتبلك تعهد، توصفني، نرقص، هو نفس الشوق، أنا بعته كتير" وغيرها.