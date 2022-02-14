عزيز مرقة على مسرح ساقية الصاوى.. 20 فبراير

القاهرة - سامية سيد - يعود الفنان الأردنى عزيز مرقة لمسرح الساقية من جديد في حفل غنائي يوم الأحد الموافق 20 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساءً، بقاعة النهر، ليقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه الذي يعشقها جمهوره، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد.

وكان قد طرح الفنان الأردني عزيز مرقة في شهر نوفمبر الماضي أجدد أعماله الغنائية "وين رايحين"، دويتو يجمعه مع المطربة الفلسطينية نويل خرمان، بشكل فيديو كليب مصور على طريقة "الفانتازيا".

وتدور فكرة الكليب حول تجسيد حالة الوحدة والعزلة لشخص يعيش وحيدًا على كوكب الأرض بعد دماره حيث اختفت الحياة البشرية وانهارت الحضارة بأكملها، في فيديو كليب جرافيك خيالي يخوض خلاله تجربة الإخراج لأول مرة بمشاركة مدير التصوير وصانع المؤثرات البصرية حمزة عقل ومونتاج عدي عمران.