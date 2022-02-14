فن ومشاهير

عزيز مرقة على مسرح ساقية الصاوى.. 20 فبراير

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القاهرة - سامية سيد - يعود الفنان الأردنى عزيز مرقة لمسرح الساقية من جديد في حفل غنائي يوم الأحد الموافق 20 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساءً، بقاعة النهر، ليقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه الذي يعشقها جمهوره، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من .

وكان قد طرح الفنان الأردني عزيز مرقة في شهر نوفمبر الماضي أجدد أعماله الغنائية "وين رايحين"، دويتو يجمعه مع المطربة الفلسطينية نويل خرمان، بشكل فيديو كليب مصور على طريقة "الفانتازيا".

وتدور فكرة الكليب حول تجسيد حالة الوحدة والعزلة لشخص يعيش وحيدًا على كوكب الأرض بعد دماره حيث اختفت الحياة البشرية وانهارت الحضارة بأكملها، في فيديو كليب جرافيك خيالي يخوض خلاله تجربة الإخراج لأول مرة بمشاركة مدير التصوير وصانع المؤثرات البصرية حمزة عقل ومونتاج عدي عمران.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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