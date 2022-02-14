مراد منير يعيد تقديم مسرحية "مغامرة رأس المملوك جابر " بمسرح السامر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المخرج المسرحي مراد منير لتقديم العرض المسرحي "المغامرة" عن "مغامرة رأس المملوك جابر" لسعد الله ونوس بمسرح السامر التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال الفترة المقبلة، وهي المسرحية التي أخرجها من قبل على مسرح الدولة وقام ببطولتها لفنان أحمد بدير.

وقال المخرج مراد منير في تصريح خاص لـ"الخليج 365": نص مغامرة رأس المملوك جابر لسعد الله ونوس يعتبر من الأعمال ذات العيار الثقيل، وقد قمت بعمل إعداد للنص بعنوان "المغامرة" حتى يتماشى مع عصرنا هذا وزماننا هذا، وتعد فكرة النص بسيطة جدًا.

وتابع المخرج مراد منير: تدور الفكرة حول مملوك ذهب للوزير كي يرسل رسالة عن طريقه فقام الوزير بحلق شعره وكتابة الرسالة على رأسه وفي نهاية الرسالة كتب الوزير أقتل حامل الرسالة، وبالفعل قام الملك بقطع رأس المملوك، وأقدم في العرض فرجة مختلفة والعرض قائم على ألعاب الأطفال يلعبونها ثلاث بنات مثل الكراسي الموسيقية ونط الحبل وهم الذين يقدمون العرض، والعرض بطولة مجموعة من الشباب المسرحيين.