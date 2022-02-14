نوال الكويتية توجه رسالة لـ أصالة نصري بشأن أغنيتها "تقولي تبغاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة نوال الكويتية، على توجيه رسالة تهنئة لصديقتها الفنانة أصالة نصري، على أغنيتها الجديدة "تقولى تبغاني".

وكتبت نوال، عبر حسابها على تويتر: "ألف مبروك على الأغنية الحلوة يا حلوة.. حبيت لون الأغنية بصوتك الرائع المميز موفقة حبيبتي".

وكانت الفنانة أصالة نصري، طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة "تقول تبغاني"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان بندر سعد، وتوزيع عصام الشرايطي.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "تقول تبغاني وتبغيني ماجيك.. أجيك لوني على الكوع ماشي.. أسرع من الطرف لرتد لاجيك.. وأجيك لوني طريح الفراشي.. يالي تبشرني بصبحك لياليك.. يالي حياة العمر دونك ولا شيء".

يذكر أن آخر أعمال أصالة نصري، أغنية "أنا دخيل الله"، والأغنية من ألبومها الخليجي الجديد وهو ميني ألبوم بعنوان "لا تشكُ للناس"، ويتضمن العمل أربع أغان متنوعة من ألحان الموسيقار دكتور طلال، وأغنية "لا تَشْكُ للناس" كلمات كريم العراقي وتوزيع يحيى الموجي، "أنا دخيل الله" كلمات سعود البابطين، وتوزيع ميثم علاء الدين، "سلطان المحبة" كلمات الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله وتوزيع موسيقي حسام كامل، "يا شايفين أنفوسكم" كلمات عبد الله بودله وتوزيع سيروس.