نادية الجندي تخضع لجلسة تصوير والجمهور: "مفيش في جمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

خضعت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

نادية ظهرت في الصور بإطلالة أنيقة وقوام رشيق، داخل منزلها، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها، وأبدوا إعجابهم بجمال ورشاقة "نجمة الجماهير".

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "ماشاء الله تبارك الرحمن"، و"جمال نجمة الجماهير بلا حدود"، و"مفيش في مصر في جمالك وشياكتك، جميلة الجميلات".

أيضا: "قمراية ما شاء الله"، و"إيه الجمال والأناقة دي"، و"نجمة الجماهير بلا منازع"، و"صايرة قمر" وغيرها من التعليقات.

وكرمت الفنانة نادية الجندي مساء أمس السبت من مهرجان جمعية الفيلم السنوي، بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا الفنية، في دورته الـ47 والـ 48.