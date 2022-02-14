شهيرة تحتفل باليوم العالمي للإذاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة شهيرة باليوم العالمي للإذاعة، الموافق الأحد 13 فبراير الجاري.

ونشرت شهيرة صورة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "اليوم العالمي للإذاعة الراديو وما أجمل، (الراديو) يا جماعة، تدعو اليونسكو للاحتفال باليوم العالمي للإذاعة في ذكرى مرور أكثر من قرن على اختراع الراديو وسيلة الإعلام الوحيدة السهلة التي يمكن للجميع للاستمتاع بها في أي وقت وفي أي مكان حتي وانت نايم لو غاوي تقدر تسمع موسيقى وتنام مثلا يعني".

وأضافت: "والإذاعة متجددة مع تجدد العالم، بأحب الراديو جدا، وكمان كنت بأحب أمثل في الإذاعة يا جماعة الإذاعة عالم مبهر في حته لوحده، هي الأذن اللي تعشق قبل العين كل سنة والراديو هو العشق كل سنة وإعلاميين الإذاعة في تألق دايما اللي بيسمع الراديو ناس خاصه جدا".

ومن ناحية أخرى احتفلت الفنانة شهيرة بعيد ميلادها 1 فبراير الجاري.