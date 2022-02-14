الجزائرية ليديا عين بوزيد تفوز بلقب ملكة جمال المحجبات 2022.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 14 فبراير 2022 03:50 صباحاً - توجت الجزائرية ليديا عين بوزيد، ملكة جمال المحجبات الجزائر لعام 2022، في حفل شاركت فيه العديد من الفتيات اللواتي تنافسن للفوز باللقب.
ونشرت ليديا عددا من الصور ومقاطع الفيديو من الحفل رصدت لحظة تتويجها، وعلقت كاتبة: “كان لي الشرف أن عرفت بنات مثلكم، ولا أنسى عايدة عبابسة”. مضيفة “التي كانت جد واقعية وصريحة معنا في المسابقة“.
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