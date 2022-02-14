شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب بطل إحدى حلقات مسلسل "محامى نفسه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الفنان محمد رجب بطولة إحدى حلقات مسلسل "محامى نفسه" المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية من إخراج أسد فولادكار، والمكون من 10 حلقات، كل حكاية تدور أحداثها فى حلقة واحدة بأبطال مختلفين.

كانت آخر أعمال محمد رجب مسلسل "الأخ الكبير" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

مسلسل الأخ الكبير، دارت أحداثه فى إطار اجتماعى درامى شعبى، حول قصة شاب فقير يدعى حربى أبو رجيلة (محمد رجب) يعيش فى حى شعبى ببولاق أبو العلا ويعمل سائق عند فريدة (هاجر أحمد) الفتاة الغنية ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة منها اتهامه بقتل شقيقته وتوريطه فى العديد من القضايا، ويحاول التغلب عليها.