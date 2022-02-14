رضوى الشربيني تهنىء السناجل بـ “عيد الاستقلال” في يوم الحب

كتب امير فتحي في الاثنين 14 فبراير 2022 02:43 صباحاً - عايدت الاعلامية المصرية رضوى الشربيني متابعيها على طريقتها بمناسبة عيد الحب الذي يصادف اليوم الاثنين في الرابع عشر من شهر شباط / فبراير.

وكتبت رضوى الشربيني في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “الى كل السناجل حول العالم…عيد استقلال سعيد”.

وكانت رضوى الشربيني قد تحدثت في حلقة الامس من برنامجها “هي وبس” المذاع على قناة “سي بي سي سفرة” عن افكار للسناجل في عيد الحب معددة فوائد ان تكون الفتاة غير مرتبطة.

وقد اثار كلام رضوى الشربيني انتقاد البعض والذي كان منهم الفنان محمود المهدي الذي كتب عبر خاصية الاستوري بحسابه على انستجرام، قائلًا: للأسف، لأنها فشلت في حياتها الشخصية تريد أن يصبح جميع الناس مثلها”.

وأضاف: الفشل ليس عيبا ولكنه مجرد خطأ من الطرفين في العلاقة، أنا فشلت في تجربتين وبالطبع أخطأت في العديد من الأشياء.

وواصل: أحنا بشر ونتخذ قرارات مسرعة أحيانا، ولكن هذا لا يعني أن الحب فاشل، خصوصا أن حواء خلقت من ضلع آدم، ومررت بشعور الوحدة من قبل.

وأختتم محمود المهدي قائلًا: شعور الوحدة صعب جدا، ومن ينكر هذه الحقيقة يريد أن يظهر أقوى لشخص ما أو حبيب سابق، واللي هيفضل في حياتك هو الشخص اللي بيحبك وهيكمل معاك؛ لأن محدش فاضي سواء أخ أو أهل وأصدقاء، متسمعوش كلام فاشل زي دا.