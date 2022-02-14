مروة راتب تتعرض لموقف محرج أثناء تصوير احد الاعلانات.. ولماذا فرت هاربة؟

كتب امير فتحي في الاثنين 14 فبراير 2022 02:43 صباحاً - إنتشر فيديو جديد للفاشينيستا السورية المقيمة في الإمارات ​مروة راتب​ عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير حيث تعرضت لموقف محرج أثناء تصويرها احد الاعلانات.

وظهرت مروة راتب أثناء تصويرها لأحد الفيديوهات حيث كانت ترتدي فستان ضيق باللون الأحمر تعرضت لصدمة بعد إقتراب كلاب أحد الأشخاص المارين منها، فصرخت وراحت تركض خوفاً.

وانتشر الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتناقله الرواد عبر صفحاتهم الخاصة وكتبوا عبارات فكاهية.

من جانب آخر كانت مروة قد تعرضت لـ موجة عالية من السخرية بعد أن تداول المتابعون فيديو لها على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.وظهرت مروة بالفيديو وهي تجامل وتغازل نفسها، ووصفت جمالها بالجمال الإيطالي.