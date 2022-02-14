زوج ياسمين رئيس يثير الجدل بتأكيده عدم ممانعته تقديمها مشاهد رومانسية: “دي شغلتها”.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 14 فبراير 2022 02:43 صباحاً - أثارت تصريحات المخرج هادي الباجوري، جدل بعد حديثه عن زوجته الفنانة المصرية ياسمين رئيس، مؤكدًا على سعادته بلقب “زوج الممثلة” مع عدم إنزاعجه من شهرة زوجته الفنانة، كما أنه لا يقف وراء إسناد الأدوار لها بل بالعكس يدعمها،

وقال “هادي الباجوري”، خلال استضافته في برنامج “كلام الناس” على قناة “MBC مصر”: على سؤال:”هل أصبحت زوجة المخرج شتيمة في الوسط الفني؟”، حيث أجاب هادي الباجوري: “لا بالعكس تسعدني مناداتي بـ”جوز الممثلة” في الشارع، لأن زوجتي فنانة مشهورة، والناس تعرف وجهي، لكن ربما لا تعرف اسمي”.

وأشار إلى أنه يشعر بسعادة غامرة عندما يتم بتلقيبه من بعض الأشخاص بـ”زوج الممثلة”، كون أن ياسمين رئيس لها شهرتها الواسعة بين جمهورها،:” بيقولوا عليّا جوز الممثلة، في أوقات أبقى ماشي في حتة والناس عارفة وشي بس مش عارفين اسمي، فيقولولي مش حضرتك جوز ياسمين رئيس؟، فرد وأقول أيوه، وبتبسط أكيد، ما هي مراتي مشهورة “، لافتاً إلى أنه عندما تكون زوجتك ناجحة يجب أن تشعر بسعادة، وإلا فإنك تعاني من نقص، ونجاح زوجتي من نجاحي والعكس صحيح”.

وحول موافقته على تقديم مشاهد رومانسية في أفلامها قال الباجوري: “لا أعارض ذلك، هي حرة في اختيارها لأن ياسمين رئيس ممثلة ترفض أو توافق على الدور الذي يعجبها”، وعن النقد الموجهة له دائماً قال:”كلام الناس لا يشغلني لا في شغلي ولا حياتي، وممكن يضايقني أو يزعلني بس بنسبة بسيطة، ولكن مش بيقودني، ومش بقيس نجاحي بالسوشيال ميديا، ولا الشارع، وممكن عمل يكون ناجح ليا ومش عاجب الناس”.

ورفض هادي الباجوري: الانتقادات التي وجهت له حول دعم زوجته وحصولها علي فرصة التمثيل بسبب دعمه لها دائماً، وقال “ياسمين رئيس فنانة ونجمة وأثبتت موهبتها وجدارتها”، مؤكدًا على رفضه استخدام مصطلح “السينما النظيفة” مؤكدا عدم اعتراضه على تقديم زوجته مشاهد رومانسية، مشيراً إلى أن ممثل أو ممثلة يرفض المشاهدات الرومانسية عليه أن يتوقف عن ممارسة المهنة، كما يتوجب على الجمهور قبول هذه المشاهد مثلما كان يحدث في الأفلام الكلاسيكية.