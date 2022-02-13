شكرا لقرائتكم خبر عن هشام إسماعيل شخص يعتمد على فلوس زوجته بـ"أحلام سعيدة" أمام يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان هشام إسماعيل ضمن أحداث مسلسل "أحلام سعيدة" شخصية لا تحب العمل ويعتمد على فلوس زوجته، والعمل من بطولة الفنانة يسرا ومن المقرر طرحه خلال موسم رمضان المقبل.

واستأنفت مؤخرا يسرا، تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد "أحلام سعيدة" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بعد شفائها من فيروس كورونا وعودتها لمزاولة نشاطها الفنى مجدداً، وذلك بعد فترة عزل استغرقت 20 يوماً في المنزل، وخلال هذه الفترة صور المخرج عمرو عرفة عدد من المشاهد بباقى الأبطال حتى تعود يسرا.

واستغلت يسرا تواجدها فى موقع تصوير مسلسلها وزارت لوكيشن مسلسل "يو تيرن"، للنجمة ريهام حجاج، حيث ألتقت بالمخرج سامح عبد العزيز، والذى أخرج لها مسلسليها الأخيرين"خيانة عهد"و"حرب أهلية"، وعدد من الفنانين المشاركين فى المسلسل.

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

وظهر مؤخرا الفنان هشام إسماعيل خلال حكاية "مش مبسوطة" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر" بموسمه الثانى، فى دور زوج يعمل بمهنتين الأولى مدرس ثانوية والثانية نقاش ومتزوج من الفنانة داليا مصطفى، كما يعانى من ضغوطات الحياة اليومية، وتقدم الحكاية الفنانة بشرى، والعمل من إخراج شيرين عادل .