شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز مرقة يحتفل بعيد الحب ويطرح أغنية "بتحلوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب الأردنى عزيز مرقة، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "بتحلوى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى وذلك بمناسبة عيد الحب، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيعه.

ويقدم عزيز من خلال الأغنية صورة رومانسية رقيقة، عن حالة حب متفردة لشاب يرى فى محبوبته ما لا يراه الآخرون، فهى فى كل حركة وفى كل كلمة وفى كل همسة مختلفة ومتميزة وبــ تحلو فى عينه.. وتقول كلمات الأغنية:

بيحكوا عنك شي عادي .. ماشي حالك رمادي

بتروحي بتيجي عالهادي

لا حس ولا حدا شايف .. لو شافوا زي ما شايف

كل عبرة من الشفايف

كل كلمة إنت بتحكيها

بتحلوي في عيني

اااه .. كلامك بعنيلي.. بتعيدي تكويني.. لما سرك تحكيلي اااه بتحلوي في عيني

وطرح الفنان الأردني عزيز مرقة مؤخرا، أغنية "وين رايحين"، وهى دويتو يجمعه مع المطربة الفلسطينية نويل خرمان، بشكل فيديو كليب مصور على طريقة "الفانتازيا".

وتدور فكرة الكليب حول تجسيد حالة الوحدة والعزلة لشخص يعيش وحيدًا على كوكب الأرض بعد دماره حيث اختفت الحياة البشرية وانهارت الحضارة بأكملها، في فيديو كليب جرافيك خيالي يخوض خلاله تجربة الإخراج لأول مرة بمشاركة مدير التصوير وصانع المؤثرات البصرية حمزة عقل ومونتاج عدي عمران.