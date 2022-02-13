شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح أغنية "عليكى عيون" احتفالاً بعيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب أحمد سعد أغنيته الجديدة "عليكي عيون"، وذلك احتفالاً بعيد الحب، وهى من ألحانه وكلمات محمد شافعى وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو وبيدو ارتيست، وتقول كلمات الأغنية:

عليكي عيون لا بتنافق ولا بتخون .. وفيها من الامان مخزون

وفيها من الجمال اسرار

عليكي كلام يمشي الحزن وابقى تمام .. يطمن قلبي يرجع خام

ف اكون انا وانتي كالاطفال

عليكي سلام يقويني على الايام في طاقة تزقني لقدام

وبيها بكمل المشوار

عليكي هدوء حلاوة صوت ونظرة شوق

اكون زعلان اشوفك اروق واحس براحة واستقرار

ويأتي طرح الأغنية بالتزامن مع كشف عن جنس مولوده من زوجته عارضة الأزياء علياء بسيوني، والذى أشار إلى أنها فتاة.

وكان قد طرح أحمد سعد مؤخرًا أغنية "منستغناش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاون في هذه الأغنية مع الملحن محمود أنور، من كلمات أمير عشماوى، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

واحتفل أحمد سعد مؤخرًا بتخطى أغنيته الجديدة "ع الدوغرى" مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، إضافة إلى تصدرها تريند يوتيوب، حيث نشر سعد بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق عليه: "الحمد لله."