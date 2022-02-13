شكرا لقرائتكم خبر عن حفل غنائى لـ راغب علامة بالولايات المتحدة الأمريكية.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم اللبنانى راغب علامة لإحياء حفل غنائى فى أمريكا غدًا الإثنين، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، ويشمل عددًا من المفاجآت.

وكان النجم اللبناني راغب علامة، تألق خلال حفله الغنائى الذى أحياه ليلة رأس السنة بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره بحضور الجاليات العربية.

ويستعد راغب علامة لطرح أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب، والتي تحمل اسم "ممكن أزعلك" وهي من كلمات محمد البدرى وتوزيع مدحت خميس وألحان بينو وإخراج شريف صبرى، وتحمل عددًا من المفاجآت.

وكان طرح راغب علامة، مؤخرًا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "فورا غرام"، على "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، والكليب من اخراج فارس سخن.