هاني رمزي: "ما يقدم بالفن يجب أن يليق بالجمهورية الجديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان هاني رمزي، عن الجمهورية الجديدة وما تشهده مصر حاليا من تطورات في عدة مجالات مختلفة.

وقال رمزي، ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة" الذي تقدمه المذيعة منى العمدة، على قناة "النهار": "لفظ الجمهورية الجديدة يحمل معاني كثيرة جدا، وأنا شخصياً من زمان عينيا وتفكيري كله هو إننا نشوف مصر بشكل جديد، والحقيقة إن ده تحقق في ظل السنين اللي فاتت البسيطة بشكل كبير جدا وحصل تنمية وتطور كبير جدا".

وتابع: "الجمهورية الجديدة مش بس شكل وإنما هو معنى، لازم يبقى جوانا وجوه أنفسنا وتفكيرنا، ويبقى هدف لكل واحد فينا بعمله علشان خاطر بلدنا، فمثلاً في مجال الفن.. هل يليق بالجمهورية الجديدة اننا نعمل عمل فني لا يليق باسم مصر أو يشوه بشكل مصر، أو لا يليق بالتطور اللي حصل في كافة المجالات، ومستوي التنمية العقارية بجانب الطرق والكباري أو على مجال شكل المباني أو على مستوى مجال التطور الصناعي أو الزراعي وكل اللي بتعمله البلد لتوفير السلع المعينة للشعب في حدود معينة".

وأضاف: "الفكر اللي بيتقدم في الفن لازم يليق بكلمة الجمهورية الجديدة، وإحنا كلنا النهاردة بنحلم بالجمهورية الجديدة وعايزين مصر للأحسن، ومصر جديدة من كل حاجة، ولازم نراعي ده تماماً ونضع في تفكيرنا بجميع المجالات إن شغلك ده هل يليق بالجمهورية الجديدة وبلدك؟".

واختتم حديثه موجها رسالة إلى الشباب، قائلا: "الشباب هم أمل مصر والجيل الجديد اللي هيحرروا مصر من قيود كثيرة من السنين اللي فاتت.. كانت مسيطرة، وتحرير بلدنا فكرياً وفنياً، والجيل الجديد هو الأمل".