فيديو.. رامي جمال يطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرح الفنان رامي جمال، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب بعنوان "إلا الحزن".

وعبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، روج "رامي" لأغنيته الجديدة قائلا: "بكل الحب بيوم الحب، يسعدني أهديكم أغنيتي الجديدة إلا الحزن، في أول تعاون مع الشاعر السعودي الصديق أسير الشوق، أتمنى يارب تعجبكم".

أغنية "إلا الحزن" من كلمات أسير الشوق، ألحان وغناء رامي جمال، وتوزيع توما.

وكان رامي جمال قد طرح أغنية جديدة بعنوان "حكايات جميلة" وهي آخر أغاني ألبومه الجديد "ولسه" من كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

يذكر أن الفنان رامي جمال يستعد لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 25 فبراير بمدينة الإسكندرية.