أشهر الأفلام الرومانسية في تاريخ السينما.. ماذا تشاهد ليلة عيد الحب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحتفل العالم في 14 فبراير من كل عام، بعيد الحب "الفلانتين"، وقدمت السينما المصرية عددا من الأعمال الرومانسية خلال تاريخها، نعرض أبرزها في التقرير التالي:

نهر الحب

يعتبر الفيلم من أشهر الأفلام الرومانسية في تاريخ السينما المصرية، وعرض العمل عام 1960، وهو من إخراج عز الدين ذو الفقار، وبطولة عمر الشريف، وفاتن حمامة، وزكي رستم.

ويحكي الفيلم قصة فتاة تزوجت رجلا لا تحبه، حتى قابلت رجلا أحبته وكان عليها التضحية إما بحبها أو بزوجها وابنها.

رد قلبي

عرض الفيلم عام 1957، ويتحدث عن فترة قيام ثورة 1952 وقصة حب رومانسية تجمع بين "علي" ابن الجنايني و"إنجي" ابنة "الإقطاعيين" وكيف تغلب الحب على الفوارق الاجتماعية بينهما.

والعمل بطولة: شكري سرحان، مريم فخر الدين، صلاح ذو الفقار، زهرة العلا، حسين رياض، فردوس محمد، ومن إخراج عزالدين ذو الفقار.

أغلى من حياتي

فيلم "أغلى من حياتي" يعتبر من أشهر الأفلام الرومانسية، ويحكي الفيلم قصة حب جمعت بين أحمد ومنى، رغم افتراقهما إلا أن حبهما لم يمت رغم مرور سنوات، فتزوجا في النهاية.

وعرض العمل عام 1965، وهو من بطولة: صلاح ذو الفقار، شادية، حسين رياض، جلال عيسى، سناء مظهر، مديحة سالم.

بين الأطلال

الفيلم دخل ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، عن قصة للأديب يوسف السباعي، وعرض العمل عام 1959، وشارك في بطولته فاتن حمامة، وعماد حمدي.

اذكريني

يعتبر الفيلم إعادة لفيلم "بين الأطلال" فهو مأخوذ عن رواية الأديب يوسف السباعي، وحقق آنذاك نجاحا كبيرا، ويتحدث الفيلم عن التضحية والوفاء، وعرض عام 1978، وشارك في بطولته نجلاء فتحي، ومحمود ياسين.

حبيبي دائما

هو "أيقونة" من أيقونات الرومانسية في السينما المصرية، وعرض العمل عام 1981، وشارك في بطولته النجم الراحل نور الشريف وزوجته النجمة بوسي.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يقع في حب فتاة بينهما فوارق اجتماعية كبيرة، فترفض عائلتها وتزوجها شخصا لا تحبه، وبعد انفصالها تعود لحبيبها إلا أن القدر لا يمهلها وتموت بعد أشهر من زواجهما.

كروانة

فيلم "كروانة" عرض عام 1993، بطولة نور الشريف، وبوسي، وميمي جمال، وهو من إخراج عبداللطيف زكي.

وتدور أحداث الفيلم حول راقصة تقابل طبيب، ويكتشف إصابتها بالسرطان، فيقوم بعلاجها وتنشأ بينهما قصة حب.

العاشقان

الفيلم أيضا جمع الثنائي نور الشريف وبوسي، من خلال علاقة صداقة بين محامي ومحامية تتطور لعلاقة حب تتخطى كل الصعاب، وعرض العمل عام 2001، وهو من إخراج نور الشريف.

أبو علي

نجح فيلم "أبو علي" في تقديم قصة رومانسية ممزوجة بإطار كوميدي، كما ساعدت أغنية الفيلم للفنان خالد سليم بعنوان "لكل عاشق وطن"، في تحقيق النجاح الكبير، الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، منى زكي، وتأليف بلال فضل، وإخراج أحمد نادر جلال، وعرض العمل عام 2005.

قصة حب

حقق فيلم "قصة حب" نجاحا كبيرا، فهو يحكي علاقة بين شاب فقد بصره وفتاة جميلة، وقبل إخبارها أنه استعاد نظره يكتشف أن "حبيبته" مُصابة بالسرطان، فيخفي عنها الأمر ويظل بجوارها حتى تموت، وشارك في بطولة العمل أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وعرض عام 2019.