بالفيديو.. دينا الشربيني تلتقط صورًا مع حضور "أحفاد ريا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة دينا الشربيني على التقاط صورًا تذكارية مع جمهور مسرحيتها "أحفاد ريا وسكينة" المعروضة في موسم الرياض، وقامت بالنزول من خشبة المسرح والتواجد في القاعة لالتقاط الصور.

المسرحية تم عرضها للمرة الأولى في 9 فبراير الجاري، وأعربت دينا عن سعادتها بتواجد عدد كبير من جمهورها خلال عرض المسرحية، وحرصت على توجيه التحية لهم، ثم هبطت خصيصاً من على خشبة المسرح للتصوير معهم، وبعد أن صعدت على المسرح أهدتهم قبلاتها.

ويشارك دينا الشربيني في المسرحية، كل من ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، أوس أوس، بدرية طلبة، والعمل المسرحي من إخراج سامح بسيوني، وتدور أحداث المسرحية في قالب اجتماعي كوميدي.

جدير بالذكر أن دينا تواصل تصوير مشاهدها بمسلسلها الرمضاني الذي يجمعها بالفنان محمد رمضان، والمؤلف محمد فريد، والمخرج محمد ياسين.

ويعرض لـ دينا الشربيني، داخل دور العرض السينمائي فيلم "حامل اللقب" ويشاركها البطولة الفنان هشام ماجد.