ماندو العدل لـ"الخليج 365": أتمنى خروج "الملحد" بشكل يليق بتاريخ حسين فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصف المخرج ماندو العدل، الفنان حسين فهمي بالقيمة الكبيرة، وأن كلامه عنه لن يوفيه حقه مهما قال.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش تكريمه في مهرجان جمعية الفيلم بالدورة الاستثنائية التي كان ضيف شرفها حسين فهمي: "فنان كبير قدم كم أفلام غير عادي، وشرف لي أنني أتعاون معه في فيلم (الملحد)".

وأضاف ماندو "أتمنى أن يخرج الفيلم بشكل يليق بتاريخ وقيمة الفنان حسين فهمي، وشرف كبير ما بعده شرف أن استلم منه شهادة تقدير جمعية الفيلم".

"الملحد" من إنتاج أحمد السبكي، بطولة حسين فهمي وأحمد حاتم، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.

جدير بالذكر أن ماندو العدل شارك فيلمه "صاحب المقام" في مهرجان جمعية الفيلم وفاز عنه الفنان آسر ياسين بجائزة أفضل ممثل دور أول.