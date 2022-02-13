"أحبك".. هكذا احتفلت نيللي مقدسي بعيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

خضعت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

واحتفالا بعيد الحب، ظهرت "نيللي" في الصور بإطلالة أنيقة وهي تحمل "وردة" حمراء.

وعلقت المطربة اللبنانية على الصور قائلة: "عيد حب سعيد، أحبك"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات جمهورها على النحو التالي: "عيد حب سعيد"، و"قمر"، و"حلوة كتير"، و"مساء الورد يا وردة"، و"جمالك يا نيللي"، و"هابي فلانتين نيللي"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن نيللي مقدسي أعادت تقديم أغنية "حنين" للفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، وهي من ألحان الموسيقار بليغ حمدي، وكلمات عبدالوهاب محمد، وقامت "نيللي" بطرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.