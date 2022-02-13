"كل مرة بكون سينجل".. ماذا قالت إيمي طلعت زكريا عن الفلانتين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عن ذكرياتها مع عيد الحب، تزامنا مع الاحتفالات الخاصة به والذي يوافق يوم 14 فبراير من كل عام.

وقالت إيمي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ماليش ذكريات مع عيد الحب لإن كل مرة بيجي فيها بكون سينجل، مش عارفة ده إيه صدفة ولا إيه بالظبط".

وتابعت: "كنت بحتفل بعيد الحب مع بابا الله يرحمه، ومع ماما وأخويا وأروح أشتري ورود وأبوسهم وأديها ليهم".

وأضافت: "مش لازم عيد الحب يكون بين واحد وواحدة، ولكن أيضًا حب للأهل والأصحاب، وأحلى حاجة كنت بعملها في عيد الحب إني أخد من بابا فلوس وأروح أشتري حاجة بيها وأديهاله برضو".

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا حكاية "رق الحبيب" من مسلسل "ورا كل باب"، وشارك في بطولتها سوسن بدر، إيهاب فهمي، شريف خير الله، مروة عبدالمنعم، أحمد فؤاد سليم.