"أنا يجيلي ألماظات وأطبخله محشي وعدس".. بدرية طلبة عن هدايا عيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن احتفالها غدًا الاثنين 14 فبراير، بمناسبتين هما عيد زواجها وعيد الحب.

وقالت بدرية، ببرنامج "كلام الناس" المعروض على قناة MBC مصر: "عيد زواجي يوم 14 فبراير ولهذا السبب إذا هرب زوجي من هذه المناسبة فهناك عيد الحب".

وأضافت: "مفيش ست بتجيب هدايا، لكن أنا يجيلي ألماظات بمناسبة العيد ده.. وممكن أقدم له كلمة حلوة، وأطبخله حلة محشي وشوية عدس في الجو السقعة ده".

يذكر أن بدرية طلبة يُعرض لها حاليا فيلمها السينمائي الجديد "تماسيح النيل" بالسينمات، ويشارك في بطولته ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين وغيرهم، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.