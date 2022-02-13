منال سلامة لـ"الخليج 365": "عيد الحب عرفناه على كبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة منال سلامة، عن ذكرياتها مع عيد الحب، تزامنا مع الاحتفالات الخاصة بهذا اليوم، والذي يوافق يوم 14 فبراير من كل عام.

وقالت منال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عيد الحب عرفناه على كبر، وجوزي إنسان لطيف جدا، وكل ما يفتكر عيد الحب يجيبلي حاجة.. كان مرة ورد، ومرة تانية جابلي بلونات اللي مكتوب عليها (I love you) ، ومرة تالتة جابلي دبدوب".

وأضافت: "دلوقتي عيد الحب بيجي.. آخرنا بنبعت (ماسدجات).. ومفيش جوابات عندي محتفظة بيها لعيد الحب، لأننا عرفنا العيد ده في السنوات الأخيرة لما كبرنا، وآخر حاجة كنت بحتفل بيها كان عيد الأم".

جدير بالذكر أن منال سلامة متزوجة من المخرج عادل أديب، والذي يُعرض له حاليا مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، دنيا، ريم البارودي، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز.