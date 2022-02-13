سباق البريمرليغ.. ليفربول يواصل مطاردة مان سيتي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 فبراير 2022 10:37 مساءً - منذ ساعتين

استمر ليفربول في مطاردته لمانشستر سيتي، المتصدر، واستعاد فارق التسع نقاط، مع مباراة مؤجلة، بفوزه الصعب على بيرنلي 1-صفر في المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة إنكلترا، الأحد.

وكان سيتي عاد بفوز ساحق على نوريتش سيتي برباعية نظيفة ليحقق فوزه الرابع عشر، مقابل تعادل واحد، في آخر 15 مباراة في الدوري، ليرفع رصيده الى 63 نقطة مقابل 54 لليفربول.

وشارك في صفوف ليفربول مهاجمه السنغالي ساديو مانيه، العائد من مشاركته في كأس الأمم الأفريقية حيث، ساهم بشكل كبير في تتويج منتخب بلاده باللقب القاري للمرة الاولى في تاريخه، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ولعب مانيه إلى جانب المصري محمد صلاح الذي شارك أساسيًا أيضا للمرة الأولى (شارك احتياطيًا منتصف الأسبوع خلال الفوز على ليستر سيتي) منذ عودته من الكاميرون، حيث خسر الفراعنة النهائي.

ورغم احتلال بيرنلي المركز الاخير، فقد كان ندًا عنيدًا لليفربول وسنحت فرصتان له في مطلع المباراة، فتصدى الحارس البرازيلي أليسون لتسديدة جوش براونهيل اللولبية، في حين أضاع مهاجم بيرنلي الجديد الهولندي فوت فيغورست فرصة جيدة عندما حاول إسقاط الكرة في المرمى بحركة فنية من دون أن ينجح.

ونجح البرازيلي فابينيو من استغلال ركلة ركنية ليسجل هدف التقدم لليفربول قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وحاول بيرنلي إدراك التعادل في الشوط الثاني، لكن عقمه الهجومي الذي شهد تسجيله 17 هدفًا في 21 مباراة في الدوري استمر، في المقابل كان بإمكان ليفربول إضافة الهدف الثاني، عندما مرر صلاح كرة متقنة باتجاه البديل البرتغالي ديوغو جوتا، لكن مدافع بيرنلي جيمس تاركوفسكي أبعد الخطر في اللحظة الأخيرة.