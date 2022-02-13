خبر زواج ” أسماء جلال ” يتصدر مواقع التواصل .. والفنانة تعلق

كتب امير فتحي في الأحد 13 فبراير 2022 08:57 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية خبرا حول زواج الفنانة المصرية ” أسماء جلال ” .

وخرجت أسماء جلال بمنشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري للرد على هذا الخبر كاشفة حقيقته .

حيث نفت أسماء جلال خبر زواجها مؤكدة على أنها لم تتزوج وأن ما يتم تداوله حول هذا الأمر ما هو إلا مجرد شائعات .. وأنه في حال زواجها سوف تعلن ذلك وتشارك جمهورها ومحبيها .

فكتبت في منشورها قائلة : ” في إشاعة طلعت من حوالي نص ساعة إني اتجوزت .. معرفش إمتى وإزاي ده حصل أنا زيي زيكوا اتفاجئت بصراحة .. بس عموما محصلش ولو حصل أكيدي هشاركوا خطوة زي دي ” .