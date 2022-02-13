تعليقا على تصريحات هادي الباجوري .. داعية مصري شهير : ” البوس اللي في السينما حقيقي مفيهوش تمثيل “

كتب امير فتحي في الأحد 13 فبراير 2022 08:57 مساءً - خرج الداعية وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور ” مبروك عطية ” للتعليق على تصريحات المخرج ” هادي الباجوري ” التي أدلى بها مؤخرا خلال حلوله ضيفا ببرنامج كلام الناس عن الجدل الذي أثير حول مشهد القبلة بين خالد النبوي وشيرين رضا في فيلمه ” قمر 14 ” .

فقال هادي الباجوري : ” بوسة فيلم قمر 14 عادية والقبلات كانت حاجة عادية في السينما من 20 سنة .. وأنا مش هغير نفسي عشان الجمهور هما اللي محتاجين يتعالجوا والبوسة ليها معني في الفيلم ” .

كما أكد هادي الباجوري على أنه لا يرفض تقديم زوجته الفنانة ” ياسمين رئيس ” مشاهد رومانسية في أعمالها .. وعلق على ذلك قائلا : ” مقدرش أقول غير كدا لأني بعمل مشاهد رومانسية وإزاي هقولها لا؟ هتقولي أنت منافق ” .

وأضاف : ” كل شخص عنده شخصيته وممكن يتعرض على ياسمين رئيس مشهد رومانسي وهي ترفض، هي حرة .. ومعنديش مشكلة إن مراتي تعمل نفس مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز ” .

وانتقد الدكتور مبروك عطية هذه التصريحات في بث مباشر عبر حسابه على فيس بوك مشيرا إلى أن الهدف من حديثه هو تعليمه وتعليم زوجته ومن يهمه الأمر .

وتابع : ” الملايين اللي بتقرأ ممكن يفكروا أن الزوج لو معندوش مشكلة أن مراته تتباس يبقى حلال .. رضا الزوج شرعًا أو طاعته تكون في المعروف فقط أي في الحلال شرعًا لكن لا طاعة له عليها فيما يغضب الله ” .

واستشهد الداعية المصري بالحديث النبوي (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) مضيفا : ” البوس اللي في السيما زي البوس اللي في الحقيقة مفيهوش تمثيل ده .. وبعدين إنت مش مضطر تعرض مشهد فيه بوس، إنت بتعرضه فلفل وشطة عشان الناس تشوف العمل ” .

وأكمل : ” إذنك ورضاك إن مراتك تتباس في السيما أولا لا يشفع لك عند الله ، ثانيا لا يجوز أنها تسمع كلامك .. الممثلة دي زيها زي أي حد حي النفس بيخرج بإذنه وبيطلع بإذنه صاحب الأمر والنهي ربنا مش الزوج .. الله حرم الزنا ” .

وأضاف : ” اللي جوزها ينهف ويطلب منها طلب شاذ زي كده أو يبينلها إنه الإله نمرة 2 وإحنا بنقول لا إله إلا الله ، نقولها الزوج مالوش حكم عليكي فيما يغضب الله .. جزء كبير من حساب ربنا ليها خاص بالعلاقة الزوجية إنها كانت واحدة محترمة بتطاوع جوزها فيما يرضي الله ” .

وأكد الدكتور مبروك عطية على ضرورة معرفة تعاليم الدين الإسلامي وأمور الطاعات والمعاصي وتحريم الله الزنا متابعا : ” أنا قولت من زمان مفيش حاجة إسمها خيانة زوجية فيه حاجة إسمها خيانة ربانية .. لو شالت معظم بناتنا فكرة الخيانة الزوجية من نفوخها هتعيش سعيدة جدا .. مرتكب الفاحشة ذنبه على جنبه ” .

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=685167705994849&t=687