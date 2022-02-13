هيفاء وهبي تنثر الحب والفرح بصور الفالنتاين.. إطلالة تحبس الأنفاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الجمهور بجلسة تصوير جديدة عقدتها خصيصًا لمناسبة عيد الحب، ونشرت صورًا منها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”.

وتألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة أكثر من رائعة في لقطات مميّزة بدت فيها تفيض أنوثة وجمالًا، وأرفقت الصور بمقولة جاء فيها: “عندما تحب ما لديك، يكون لديك كل ما تحتاجه”، كما أرفقت الصورة بتعليق قائلةً: “فيض من الحب والفرح”.

وتفاعل الجمهور مع صور هيفاء وهبي بشكل واسع ونالت إعجاب الآلاف منهم خلال فترة قصيرة، وتركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها الدائم في مختلف الإطلالات واللوكات.

على صعيد آخر، بدأت هيفاء وهبي مطلع شهر يناير الجاري تصوير فيلمها السينمائي الجديد في العاصمة الفرنسية باريس، وتتعاون من خلال الفيلم مع الأساتذة ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد تصدّرت قائمة نجمات الغناء اللاتي تلقى منشوراتهن أعلى تفاعل على موقع “إنستغرام” للصور والفيديوهات القصيرة، في الوطن العربي. وجاءت هيفاء وهبي في المرتبة الأولى ضمن القائمة، وذلك استنادًا إلى تصنيف الحسابات التي تحصد أعلى تفاعل من خلال معدل المشاركة نسبةً للمتابعين.