محمد الشرنوبي وسينتيا خليفة والحب من أول Date

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجتمع الفنانة سينتيا خليفة والفنان محمد الشرنوبي بتقديم برنامج تلفزيون الواقع الاجتماعي «الحب من أول Date» والذي يعرض على منصة شاهد VIP.

يعطي البرنامج في كل حلقة فرصة لشاب وفتاة للتعارف بشكل أكبر، عبر تقريب كل منهما من عالم الشخص الأخر، فقد تم اختيار المشاركين من خلال صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام المشاركون بإرسال مواصفات شريك الحياة، وتم اختيار كل شاب وفتاة متقاربين في المواصفات المطلوبة.

عن مشاركتها في البرنامج قالت سينتيا خليفة في بيان صادر عن الشركة المنتجة: كلنا بحاجةِ أن نؤمِنَ بالفرص الجديدة والبدايات الجديدة، والأهم من ذلك أن نؤمِنَ بالحب».

وأضافت: الحب من اول Date ليس مجرد برنامج ترفيهي، بل هو خطوة أولى جريئة تأسيسية لمحتوى برامجي ترفيهي مختلف».

تم تصوير أولى حلقات الموسم الأول من البرنامج في مدينة الغردقة، ومن المتوقع في الفترة القادمة تصوير باقي حلقات البرنامج لعرضها على المنصة، بالإضافة إلى ذلك سيتم عرض أعمال أخرى جديدة للنجمة اللبنانية سينتيا خليفة ومنها الجزء الثاني من مسلسل «وادي الجن» من خلال منصة شاهد أيضًا.

ومن المقرر أن تخوض سينتيا السباق الرمضاني القادم بمسلسل «دايمًا عامر» للمخرج مجدي الهواري ومن بطولة الفنان مصطفي شعبان والفنانة لبلبة ونجوم أخرين، في دور يختلف عما قدمته في أدوارها السابقة.