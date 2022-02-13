غضب عارم في الصين بسبب مشاهد المثلية الجنسية في مسلسل “فريندز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر عشاق مسلسل “فريندز” (Friends) الكوميدي الأميركي الشهير، في الصين عن استيائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حذف مشاهد من الحلقات التي تم إعادة بثها في الآونة الأخيرة، ومنها ما يتعلق بقضايا المثلية الجنسية والتحول جنسيا والترجمة الخاطئة.

وبدأت العديد من مواقع البث الصينية الرئيسية في عرض نسخة من الموسم الأول من المسلسل الجمعة، وهو أول إعادة عرض للمسلسل في الصين منذ سنوات.

وفي أحد المشاهد، فقد تم حذف حوار أوضح فيه “روس”، وهو شخصية رئيسية في المسلسل، أن زوجته “كارول” مثلية الجنس.

وقامت الصين خلال السنوات الماضية بحجب الآلاف من المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الّتي تحتوي على “محتوى غير قانوني”، بالإضافة إلى المشاهد “البذيئة” والإباحية.