كيت بلانشيت مُكرّمة بمهرجان “غويا” السينمائي في إسبانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصلت النجمة العالمية كيت بلانشيت على أول جائزة تكريم يمنحها مهرجان “غويا” الإسباني لفنان عالمي، وذلك في الدورة السادسة والثلاثين للمهرجان.

وفاز النجم الإسباني خافيير بارديم بجائزة أفضل ممثل، كما حصل بارديم على سابع جائزة له في المهرجان عن دوره في فيلم “ذا غود بوس” (المدير الرائع) للمخرج فرناندو ليون دي أرانوا والذي فاز بست جوائز من بينها أفضل فيلم، أفضل مخرج وأفضل سيناريو.

ومن جهة أخرى، فقد خسرت الممثلة العالمية بينيلوبي كروز، الّتي تم ترشيحها إلى جانب زوجها بارديم، جائزة “أفضل ممثلة” عن دورها في فيلم “باراليل ماذرز” للمخرج بيدرو ألمودوبار لصالح الممثلة بلانكا بورتيلو عن فيلم “مايكسابيل”.