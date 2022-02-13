كريستيانو رونالدو جونيور ينضم إلى نادي مانشستر يونايتد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سار “كريستيانو رونالدو جونيور” على خطى والده النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” من خلال وضع القلم على الورق والتوقيع رسمياً على صفقة احترافية مع نادي مانشستر يونايتد، لينضم مع والده في نفس النادي. ومثل والده سيرتدي “رونالدو” الابن القميص رقم 7.

لعب “جونيور” البالغ من العمر 11 عاما في أكاديمية النادي في عدد من المناسبات خلال الأشهر الأخيرة الماضية، منذ عودة “رونالدو” إلى النادي الصيف الماضي.

جاء الإعلان الأول عن إنضمام “رونالدو” الابن لنادي مانشستر، من زميله في الأكاديمية “غابرييل” على إنستغرام، الذي وقَّع أيضاً وأعلن عن هذه الخطوة على إنستغرام، قائلاً: “يسعدني أن أقوم أخيراً بالتوقيع بشكل أفضل لي مع زملائي في الفريق كريستيانو جي آر”.

بينما جاء الإعلان الثاني من قِبَل “جورجينا” التي نشرت بفخر صوراً لحظة توقيع “رونالدو جونيور” مع ناديه الجديد. وكتبت بجوار الصور: “نسعى لتحقيق أحلامنا معاً. الأم تحبك”.

لم يكن “رونالدو جونيور” قد وُلد لرؤية والده وهو يلعب في مانشستر يونايتد سابقاً، لكنه تابع المهاجم في مشاريعه المهنية المختلفة. تدرب الطفل مع فريق شباب يوفنتوس خلال فترة رونالدو في إيطاليا.

لم يفتح ابن “رونالدو” حساباً خاصاً به بعد، لكنه سافر حول العالم مع المهاجم المخضرم، ولعب عادةً مع نفس الأندية. في الواقع، انتقل معه إلى يونايتد بعد مغادرة أكاديمية يوفنتوس الصيف الماضي.

“كريستيانو جونيور” ليس الابن الوحيد لأساطير يونايتد الذين يحاولون تحقيق النجاح في كرة القدم الاحترافية. “وين روني”، “ديفيد بيكهام”، “بول سكولز”، “روبن فان بيرسي”، “نيمانيا ماتيتش”، و”روبي سافاج”، جميعهم لديهم أطفال وقَّعوا في الفرق.

يلعب “روميو” ابن “بيكهام”، 19 عاماً، لفريقه في الدوري الأمريكي، إنتر ميامي، وظهر لأول مرة مع فريق الاحتياط.