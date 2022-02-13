شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل وحب من أحلام لـ شيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غازلت الفنانة أحلام صديقتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد مشاركتها مؤخرًا في إحياء حفل غنائي ناجح في إطلاق برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب، والتي تلقت عليه الكثير من التهانى من زملائها ومن الجمهور.





ونشرت الفنانة أحلام صورة لزميلتها الفنانة شيرين عبد الوهاب من إطلالتها على "استورى" حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "بحبك وحشتيني قوى" لترد عليها شيرين على الفور love you more ahlam

وما زالت شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند خلال الفترة الأخيرة وعودتها تلاقي رد فعل كبير من كل جمهورها وأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، وقدمت باقة من أجمل أغنياتها وظهرت بإطلالة مبهرة وعلقت عبر حسابها على افتتاح برنامج الدوم أكبر برنامج اكتشاف مواهب مصرية، مصر بلد العراقة والحضارة والتاريخ، مصر بلد الريادة الفنية مصر بلد الفن، مصر منارة الفن في الوطن العربي.

برنامج الدوم يشارك في عضوية لجنة التحكيم المخرج خالد جلال وميرفت أبو عوف وتتراوح أعمار المتسابقين ما بين 16و28 سنة للغناء والتمثيل وتم إجراء الاختبارات من بين 15 ألف مشترك وهو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء تقديم البرامج في الشرق الأوسط.

"الدوم" هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة On.