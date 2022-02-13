شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تعتذر عن حفل عيد الحب فى أمريكا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، عن حفلها الغنائى في رحلة ستارز أون بورد بمناسبة عيد الحب الذى كان من المقرر إحياؤه في جزء الباهاما بولاية ميامى بالولايات المتحدة الأمريكية لظروف خاصة.





وكتبت نانسى عجرم على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لظروف خاصة، أعتذر عن المشاركة في رحلة ستارز أون بورد لهذا الموسم، مع التأكيد على استثنائية هذه التجربة التي جمعتني بها محطات عديدة تكللت بالنجاح، آمل أن نعود ونلتقي مجددًا في رحلات أخرى يتم الإعلان عنها في وقتها المناسب".

وتستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائي، على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 من شهر يونيو المقبل، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.

وكانت اخر حفلات النجمة اللبنانية نانسى فى ليلة رأس السنة والتى أقيمت بالعين السخنة وحضور كامل العدد، وخطفت نانسى الأنظار بهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية، ومرتدية فستان نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة لأغنية "ما تيجى هنا وأنا أحبك".

وأشعلت نانسى الحفل بباقة من أغانيها المميزة التى تألقت بها طوال مشوارها الفنى منها: "مين ده اللى نسيك"، "سلامات"، "آه ونص"، "إنت إيه" و"يا بنات"، بالإضافة إلى "إنت مصري" التى أشعلت المزيد من أجواء الإثارة، وغيرها مما قدمتها بناء على رغبة الجمهور