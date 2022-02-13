بالتزامن مع "الفلانتين".. سينتيا خليفة ومحمد الشرنوبي يقدمان "الحب من أول date"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تلتقي الفنانة سينتيا خليفة بالفنان محمد الشرنوبي من جديد بعد لقائهما في فيلم "فرق خبرة"، ويقدمان معا برنامج تليفزيون الواقع الاجتماعي "الحب من أول Date" والذي يعرض على منصة Shahid VIP محققًا متابعة كبيرة مع إطلاق أولى حلقاته بالتزامن مع عيد الحب.

البرنامج من إنتاج شركة Medialife Production للمنتجين محمد عبدالوهاب وطارق فهمي وبتوقيع المخرج مارك حنا. يُعتبر برنامج "الحب من أول Date" الأول من نوعه في العالم العربي، ويقدم للمُشاهد العربي تجربة اجتماعية ضمن قالب فني وأجواء شبابية مفعمة بالطاقة الإيجابية. يعطي البرنامج في كل حلقة فرصة لشاب وفتاة للتعارف بشكل أكبر، عبر تقريب كل منهما من عالم الشخص الآخر، فقد تم اختيار المشاركين من خلال صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام المشاركون بإرسال مواصفات شريك الحياة، وتم اختيار كل شاب وفتاة متقاربين في المواصفات المطلوبة.

عن مشاركتها في البرنامج، قالت سينتيا خليفة: "سعيدة جدًا بهذا العمل الفريد من نوعه، كلنا بحاجة أن نؤمِنَ بالفرص الجديدة والبدايات الجديدة، والأهم من ذلك أن نؤمِنَ بالحب". وأضافت: "الحب من اول Date ليس مجرد برنامج ترفيهي، بل هو خطوة أولى جريئة تأسيسية لمحتوى برامجي ترفيهي مختلف بقيادة كل من محمد عبدالوهاب وطارق فهمي الذين يضعان خبرتهما الكبيرة وإمكانياتهما الإنتاجية في خدمة العمل".

وتابعت سينتيا: "فريق العمل جميل جدًا، الأجواء جميلة، وكمية الحب والاحترام في موقع التصوير لا توصف. أتمنى أن يتابع الجمهور هذا العمل، لكل ما فيه من إيجابية نحتاجها في حياتنا. لقد وضعت في هذا العمل خبرتي كمقدمة برامج، وكمشاركة في برنامجي تليفزيون الواقع على قناتي M6 وW9 الفرنسيتين في العام 2019 ما جعلني أختصر المسافة ما بين المقدم والمشترك، فلقد اختبرت مشاعرهم من قبل، ووقفت مكانهم من قبل".

تم تصوير أولى حلقات الموسم الأول من البرنامج في مدينة الغردقة ويتم عرضها على منصة شاهد، ومن المتوقع في الفترة القادمة تصوير باقي حلقات البرنامج لعرضها على المنصة، بالإضافة إلى ذلك سيتم عرض أعمال أخرى جديدة للفنانة اللبنانية سينتيا خليفة ومنها الجزء الثاني من مسلسل "وادي الجن" من خلال منصة شاهد أيضًا.

سينتيا تخوض السباق الرمضاني بمسلسل "دايماً عامر" للمخرج مجدي الهواري ومن بطولة الفنان مصطفى شعبان والفنانة لبلبة، في دور يختلف عما قدمته في أدوارها السابقة.