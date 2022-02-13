دنيا سمير غانم عن والديها: "ما شفتش حد في إنسانيتكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة دنيا سمير غانم إنها لم تر أحدًا في إنسانية والديها الفنانة دلال عبدالعزيز، وزوجها الراحل الفنان سمير غانم.

ونشرت دنيا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها: "بغض النظر عن مدى روعتك أو موهبتك أو ثرائك، فإن الطريقة التي تتعامل بها مع الناس تقول كل شيء".

وعلقت الفنانة على الصورة: "بابي ومامي حبايبي، ربنا يرحمكم يا رب، ما شفتش حد في إنسانيتكم".

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.