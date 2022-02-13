أنغام تنشر صورا من حفلها بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة أنغام مجموعة صو لها من حفلها الأخير بموسم الرياض، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت أنغام في الصور بفستان أنيق، وعلقت: "من حفل موسم الرياض، السعودية".

وتحيي الفنانة أنغام مساء يوم الجمعة الموافق 25 فبراير الجاري، حفلًا غنائيا في تمام الساعة الثامنة مساء في قصر عابدين، في إطار الاحتفال بعيد الحب.

وتحتفي أنغام بأجواء عيد الحب في شهر الرومانسية فبراير مع جمهورها بالقاهرة بحفل غنائي داخل باحة قصر عابدين التاريخي، وتقدم خلاله وجبة دسمة من أغانيها العاطفية، القديمة والجديدة، منها "حالة خاصة جدا" و"سيدي وصالك" و"أساميك الكتيرة" و"أكتبلك تعهد" وأغنيتها الأخيرة "هتشتاقوا".

ومن أبرز الأغاني التي تقدمها أنغام في حفلها القادم "حالة خاصة جدا، مهزومة، أكتبلك تعهد، توصفني، نرقص، هو نفس الشوق، أنا بعته كتير" وغيرها.