فرح الهادي تعلن إصابتها بمرض لا شفاء منه

كتب امير فتحي في الأحد 13 فبراير 2022 06:50 مساءً - أعلنت الفاشينيستا والفنانة الكويتية ” فرح الهادي ” في مقطع فيديو نشرته عبر تطبيق سناب شات عن إصابتها بمرض الصدفية .

وتحدثت فرح الهادي في مقطع الفيديو عن أعراض إصابتها بالمرض وتأثير ذلك عليها فقالت : ” منذ شهر سبتمبر الماضي أثرت أشياء على نفسيتي وكنت أنسى كل شيء وأصبحت شخص لا أحبه ” .

وتابعت : ” وكان هذا بسبب عدم وجود حل للحساسية التي تعرضت لها والتي تظهر في أماكن متفرقة من الجسد .. لكن الحمدلله الآن أنا افضل وفي حاجة للعلاج لفترة أطول وكذلك من الناحية النفسية ” .

وأضافت : ” الحساسية تظهر بشكل غريب في جسدي حتى بعد عيد ميلادي ظهرت بكثرة والدكاترة الذين يتابعون حالتي يخشون من الحالة، ففي بعض الأوقات تظهر الحساسية وكأنها حروق ” .

وأكملت فرح الهادي : ” لذلك حالتي جعلتني أفقد تركيزي وكذلك طريقة تعاملي مع من حولي، لذلك قررت ابتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي لأنني كنت محتاجة نفسي ” .

كما نشرت الفنانة الكويتية صورا لها عبر حسابها على سناب شات كشفت من خلالها عن أعراض المرض عليها والتي ظهرت على يديها من القشرة والاحمرار وسيلان مياه من جسدها .. مضيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لذلك فسبق وتعرضت لتورم وجهها .

يذكر أن الصدفية هي مرض جلدي مزمن غير مُعدٍ يرجع إلى عوامل وراثية مع عوامل خارجية مثل التوتر النفسي أو حروق الشمس أو أدوية معينة أو جروح جلدية أو اضطرابات هرمونية أو اضطرابات أيضية بالإضافة إلى البدانة وشرب الخمر .