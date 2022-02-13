فن ومشاهير

هذه هدية بن أفليك لجينيفر لوبيز في عيد الحب

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدم الممثل الأميركي بن أفليك هديةً فريدةً من نوعها لحبيبته النجمة العالمية جينيفر لوبيز بمناسبة عيد الحب، حيث فاجأها بتصميم “فيديو كليب” يوثق أجمل اللحظات سويا.

وتلقت النجمة جينيفر لوبيز مفاجأة جميلة من بن أفليك بمناسبة عيد الحب، حيث كشفت في مقابلة أن حبيبها قد صنع لها فيديو كليب “شخصي” مستوحى من أغنيتها “On My Way” من فيلمها الجديد “Marry Me”. 

وتبلغ مدة الفيديو حوالي 4 دقائق، حيث يُظهر لقطات مختلفة لأفليك ولوبيز تعود إلى بداية علاقتهما الغرامية، أي بين عامي 2002 و2004. كما أخبرت النجمة متابعيها أن الفيديو “خاص وشخصي للغاية” وأنها أرادت مشاركته فقط مع “المقربين”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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