أصالة تتلقى رسالة خاصة من نوال الكويتية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بادرت النجمة نوال الكويتية بتهنئة زميلتها وصديقتها النجمة السورية أصالة نصري بعد طرح أحدث أغنياتها باللهجة الخليجية “تقول تبغاني”.

وغرّدت نوال الكويتية لأصالة عبر حسابها في موقع “تويتر”، قائلةً: “الف مبروك عالاغنيه الحلوه ياحلوه حبيت لون الاغنيه بصوتك الرائع المميز موفقه حبيبتي”.

ومن المعروف أن صداقة متينة تجمع بين نوال الكويتية وأصالة نصري إلى جانب الزمالة الفنية، فتلتقيان دائمًا في مناسبات وجلسات خاصة وتشاركان الجمهور صورًا وفيديوهات تظهر مدى محبّة كل منهما للأخرى.