سيف نبيل يعيش قصّة حب غير مألوفة.. “عالعالم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تزامنًا مع حلول عيد العشاق، طرح النجم العراقي سيف نبيل أغنيته الجديدة “عالعالم” على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب. الأغنية حملت طابعًا مختلفًا واتّسمت بالفرح، كتبها ولحّنها سيف الفارس، وتولّى توزيعها المبدع عمر صبّاغ.

الكليب هو ثمرة تعاون مع المخرج أحمد المنجد، يتناول جرعة عالية من التشويق في حين لا تغيب الرومانسية عن أحداث العمل. وهو قصة حب مدبّرة لم نشهدها مسبقًا، بين سيف – الذي ظهر للمرة الأولى بلوك غجري بسيط – والفتاة التي يلتقيها في الفندق.

وكان النجم العراقي سيف نبيل قد احتفظ بصدارة قائمة بعض المنصات العربية بإصداراته السابقة بشهادة كبار النُقّاد والإعلام العربي، لتُضاف “عالعالم” إلى أرشيف نجاحاته.