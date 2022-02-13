صورة – دنيا سمير غانم لوالديها: “وحشتوني أوي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة، دنيا سمير غانم، على “إنستغرام” صورة لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وهما في مرحلة الشباب تذكرت بها ذكرياتهما.

وعلقت دنيا على الصورة قائلة: “الله يرحمكم ويسعدكم يا حبايب قلبي، وحشتوني أوي.. الحمد لله رب العالمين”.

وكانت دنيا، قد فتحت حواراً مع جمهورها على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها بـ”إنستغرام” قالت خلاله إنها تريد الوقوف مرة أخرى أمام النجم يحيى الفخراني، مؤكدة أنها تحب كل أنواع الاغاني، معلقة “نفسي أغني مع نفسي الأول”.

وعن نوع الأفلام والمسلسلات التي تتمنى تقديمها غير الكوميدي أجابت قائلة: “كل الأنواع إن شاء الله ما عدا الرعب”.

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم حرصت على دعم منتخب مصر، عقب الخسارة أمام السنغال في بطولة الأمم الأفريقية، بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وكتبت معلقة: “شكراً لمنتخبنا المصري .. وربنا يوفقكم في اللي جاي.. فخورين بيكوا”.