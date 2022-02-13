فضل شاكر يطرح “بجامل ناس”.. “مش مستنى حد بجرحى يتأثر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان اللبناني فضل شاكر أغنيته الجديدة “بجامل ناس”، وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم ويعود من خلاله للتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وتنتمي الأغنية إلى الأعمال الرومانسية، من كلمات محمد الجمال، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر يحى يوسف.

تحمل الأغنية صورًا شعرية عميقة حول حالة نفسية يعيشها المرء بعد خيبات المحيطين به، ويقول فيها فضل شاكر: “اهو احسن مااشكى واضعف وابكى واتكسر ومش مستنى حد بجرحى يتأثر”.

وحققت الأغنية ما يقارب 100 ألف مشاهدة بعد ساعتين فقط على صدورها على قناة “روتانا” الرسمية بموقع “يوتيوب”.