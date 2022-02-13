مايا دياب كالباربي بحفل عيد الحب في قبرص

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “حسيت بالحب بكل أغنية وكل كلمة حلوة سمعتها وشفتها بعيون المحبين”، بهذه الكلمات وصفت النجمة اللبنانية مايا دياب أجواء حفلها الغنائي بمناسبة عيد الحب في فندق Savoy في قبرص.

وتألقت مايا دياب في الحفل بإطلالة ظهرت من خلالها كالباربي مرتدية “جامبسوت” أسود مطرّز بفراشات من اللون الأحمر، ورفعت شعرها إلى الخلف بجدايل طويلة جدًا. ولاقت إطلالة مايا إعجاب الجمهور، فتداول عدد كبير من المتابعين مقاطع مصوّرة من الحفل على مواقع التواصل الإجتماعي.

مايا أشعلت السهرة بباقة من أغنياتها المميّزة ومن بينها الأغنيات التي أصدرتها مؤخرًا “حطالي روج”، و”أهلا وسهلا” ,”أكتر شويّة”، بالإضافة إلى أغنية “ليليي” التي أطلقتها منذ يومين بمناسبة عيد الحب وحققت أكثر من مليوني مشاهدة على “يوتيوب”.

يذكر أن أغنية “ليليي” من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب فهو من إخراج رجا نعمه.