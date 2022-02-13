شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج حسام عبد العظيم يقدم "المرحوم" لنيكولاى إردمان على مسرح السامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسرح السامر التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديم العرض المسرحي "المرحوم" والمأخوذ عن نص "المنتحر" تأليف نيكولاي إردمان، ومن إخراج حسام عبد العظيم، وتدور فكرة العرض حول شخص يحاول الانتحار بسبب الضغوط النفسية التي يمر بها وقلة العمل وأعباء الحياة، وينتشر خبر نيته في الانتحار في كل البلده فيسرع فئة من طبقات المجتمع سواء مثقفين أو تجار أو أصحاب فكر معين له ويحاولون إقناعه بأن يكتب في وصيته أنه أنتحر لأنه يدافع عن قضايا وحقوق الفئة التي ينتمي إليها كل واحد منهم.

وفى محاولتهم لإقناعه يغرونه بالكثير من الأموال التي ستعم علي أسرته بعد رحيله كما يحدثونه عن الحياة التي سيعيشها بعد موته ، ويحدث صراع بينهم خلال تلك المحاولات ليثبت كلا منهم من له الحق في الإستفادة بموت هذا الرجل، وتبدأ فكرة الإنتحار في الانتشار في البلدة فى محاولة من الأشخاص المقدمون على الانتحار بالإستفادة وجني الكثير من المكاسب.

مسرحية "المرحوم" بطولة مصطفى منصور، أشرف شكرى، نهال أحمد، محمد النبوي، وفاء زكريا، محمد بطاوي، مخرج منفذ وحيد البدري، أشعار أيمن النمر، ألحان إيهاب حمدي، استعراضات مناضل عنتر، ديكور وملابس شادي قطامش، إعداد محمد كسبان، إخراج حسام عبد العظيم .