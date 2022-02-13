شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس عن "أحفاد ريا وسكينة": استمتعت بالتمثيل أمام الجمهور وطلباتهم بمد العروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت الفنانة ياسمين رئيس قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل بالتزامن مع عرض مسرحيتها أحفاد "ريا وسكينة"، والتى قدمتها ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة ما بين 9 حتى 12 فبراير الماضى، وحصدت العروض على جمهور كامل العدد مع تصفيق حار عقب انتهاء المسرحية.

وعن مسرحية "أحفاد ريا وسكينة"، قالت ياسمين رئيس: استمتعت بالتمثيل أمام الجمهور وجهًا لوجه، وأسعدني طلباتهم بمد عروض المسرحية لأيام أخرى، تلك ردود الأفعال الفورية التي حصدتها المسرحية هى مكافأتى عن كل المجهود والتدريبات التى بذلها كل فريق المسرحية لتقديم عرض راقى يُسعد الجمهور.

وتقدم ياسمين رئيس في مسرحية أحفاد ريّا وسكينة شخصية بوسى شوكت لاظلو التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

ويشاركها في بطولة المسرحية النجمة دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.



بيومى فؤاد وياسمين رئيس