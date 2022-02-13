شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلانه التعاون معه من جديد.. الهضبة والكابو تاريخ طويل نتج عنه 53 أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم عمرو دياب حفلاً غنائيًا مؤخرًا بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وقدم الهضبة باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه التى يعشقها جمهوره والتى يحرص على سماعها وترديدها، وأعلن عمرو دياب خلال الحفل عن عودة تعاونه مع الكابو حميد الشاعرى، إذ قال: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري وبنعمل شغل حاليًا مع بعض حلو أوى.

تاريخ طويل يجمع بين عمرو دياب وحميد الشاعري، وكانت البداية بينهام في الأردن عندما تعرفا سويا في إحدى الفعاليات الفنية وكانا يجلسان داخل غرفة واحدة، وبدأ بعد ذلك التعاون الفني بينهما في العديد من الأغنيات عقب عودتهما إلى مصر، وتعاونا معا في عدة ألبومات منها "ميال، وشوقنا، وما تخافيش، وما بلاش نتكلم في الماضي، ونور العين، وعودوني".

وكان ألبوم "ميال" بداية التعاون بين لتكون تلك هي البداية لرحلة طويلة استمرت 11 عاما، نتج عنها 53 أغنية، عبر 8 ألبومات.

1- التعاون الأول بين عمرو دياب وحميد الشاعري نتج عنه 4 أغاني، وهي "من غيرك"، و"توبة"، و"إزيك"، و"أول ما أقول"

2- التجربة يزداد نجاحها، فكانت النتيجة أن يوزع حميد 7 أغاني من أصل 8، في ألبوم "شوّقنا" .

3- قام حميد الشاعري بتوزيع جميع أغاني ألبوم " متخافيش " لعمرو دياب .

4- يعود "الثنائي" حميد وعمرو للتعاون مجددا في ألبوم "أيامنا"، وللمرة الثانية يسند عمرو مهمة توزيع الألبوم بالكامل لحميد الشاعري، والذي ظهر للمرة الأولى والوحيدة في مشواره مع عمرو كملحن، إذ شارك في تلحين أغنية "طبع الحياة"

5 - ابتعاد ثم عودة بألبوم كامل، يظهر فيه حميد كموزع منفرد للألبوم " ويلوموني " .

6- ألبوم "نور العين" حمل توقيع حميد منفردا.

7- في ألبوم "عودوني" ظهر اسم حميد وحيدا في هذا الألبوم، للمرة الخامسة في مشوار الثنائي.ا

8- الفصل الأخير في مشوار "الثنائي" عمرو دياب و حميد الشاعري كان في ألبوم "قمرين"، والذي يظهر الشاعري فيه كموزع للمرة الأخيرة في مشوار دياب، من خلال أغنية "بتوحشني"، وأغنية "ولسة بتحبه يا قلبي".